Токио, 20 мая, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Японии подтвердило участие украинского президента Владимира Зеленского в рабочей сессии по Украине, которая пройдёт в рамках саммита «Большой семёрки» G7 в Хиросиме. Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Президент Зеленский выразил своё твёрдое желание принять участи в саммите лично… После тщательной оценки общей повестки дня саммита было принято решение провести сессию по Украине <…> с личным присутствием президента Зеленского», — говорится в документе.

Отмечается, что в планы также входит проведение двусторонней встречи между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и Владимиром Зеленским.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидеры стран «Большой семёрки» в ходе саммита в Японии пообещали Украине долгосрочную финансовую и военную помощь. Отмечается, что страны G7 также договорились обеспечить бюджетную поддержку на 2023 год и начало 2024 года.