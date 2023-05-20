Вашингтон, 20 мая, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Поставки вооружений на Украину продолжатся, если США будут и дальше завышать цены на отправляемое военное оборудование, заявил член Конгресса Соединённых Штатов республиканец Пол Госар.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Так он оценил появившуюся в СМИ информацию о целенаправленном завышении стоимости техники, которое передавалось ВСУ.

«Публикации о том, что Пентагон, вероятно, намеренно завышал стоимость военного оборудования, которое он отправлял на Украину, вызывают глубокую тревогу. Подобные бухгалтерские уловки попросту открывают нам двери для новых поставок оружия на Украину», — сказал конгрессмен, слова которого цитирует РИА Новости.

Политик подчеркнул, что украинский кризис нуждается в урегулировании, чего нельзя добиться поставками еще более смертоносных вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники распространило информацию о том, что Пентагон завысил цену отправленной на Украину американской боевой техники примерно на $3 млрд. Общий объем военной помощи Вашингтона Киеву с начала российской спецоперации составил $35,7 млрд.

18 мая газета The New York Times (NYT) написала о том, что 14 членов Конгресса направили в Белый дом обращение с призывом как можно быстрее разблокировать поставки Украине американских истребителей F-16.