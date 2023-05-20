Вашингтон, 20 мая, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Объявление о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн намерен объявить президент США Джозеф Байден в Японии. Об этом 19 мая сообщает газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Утверждается, что американский лидер выступит с заявлением после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии. Об этом изданию рассказали на правах анонимности американские и украинские официальные лица, знакомые с вопросом.

Пакет будет включать артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое вооружение. Отмечается, что вооружение будет предоставлено Киеву США и их союзниками в расчёте на то, что весной и летом предполагаются ожесточённые бои на территории Украины.

Также, по данным агентства Reuters, США намерены передать Украине дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Белый дом собирается разрешить американским союзникам по НАТО поставки истребителей F-16 Украине.

При этом ряд чиновников США не уверен в эффективности поставок истребителей F-16 Украине, так как российская противовоздушная оборона может им успешно противостоять.