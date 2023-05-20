Киев, 20 мая, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Союзники Украины, в том числе и страны Запада, понимая, что Вооружённые силы Украине не смогут добиться победы на поле боя, начали готовиться в будущим переговорам. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times, опубликованной в пятницу, 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«Это война на истощение, которая в итоге закончится столом переговоров. Поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военной наступление», — говорится в тексте материала.

По информации источника, лидеры западных стран, претерпевших экономические последствия вооружённого конфликта, надеются на скорое завершение военных действий. Отмечается, что Запад заинтересован в скорейшем завершении украинского кризиса.

Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщало, что лидеры стран «Большой семёрки» на саммите в японском городе Хиросиме отказались от идеи мирного урегулирования конфликта на Украине и приняли позицию Соединённых Штатов Америки. Согласно принятой договорённости, страны будут отклонять любые предложения начать переговорный процесс.