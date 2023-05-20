Москва, 20 мая, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Две девочки-подростка погибли в районе станции «Щербинка» в Новой Москве. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что трагедия произошла 19 мая около 19:57 мск вблизи станции «Щербинка». Поездом № 6369 сообщением «Царицыно — Львовская» смертельно травмированы две несовершеннолетние девочки. По предварительным данным, девочек задел электропоезд, когда они ожидали прохода грузового поезда на пешеходном переходе.

По факту гибели несовершеннолетних следователями возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства трагедии, назначены необходимые экспертизы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Крыму следователи возбудили уголовное дело после подрыва железнодорожного полотна в Симферопольском районе. Дело расследуют по статье о террористическом акте.