Вашингтон, 20 мая, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Формирующиеся в мире экономики отвернутся от США после того, как увидят вред для себя от воздействия американской санкционной политики, говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Так дипломат оценил новый пакет антироссийских санкций.

«Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — отметил он.

Антонов считает, что очередная волна антироссийских мер, по сути, является повторением «уже неоднократно пройденного». По словам посла, в новых санкциях не видно ничего, кроме прямых противоречий.

Дипломат привел пример с включением в санкционные списки отдельных видов медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Он подчеркнул, что этот шаг «обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает».

Антонов добавил, что такими мерами США стремятся отпугнуть другие страны от российского рынка и сотрудничества с компаниями из России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая министерство торговли США ввело новые ограничения против 70 организаций, связанных с РФ. Вашингтон также запретил экспорт в Россию ряда товаров и материалов. Всего в санкционный перечень попало около 1,2 тысячи позиций, включая строительные материалы, бумагу, ткани, оборудование и транспорт.

После объявления новых санкций первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что России объявили экономическую войну. Вместе с тем он отметил необходимость введения ответных ограничений лишь в рамках правового поля.