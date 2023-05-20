Вашингтон, 20 мая, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Принятие Украины в Североатлантический альянс подорвёт основополагающие принципы НАТО, заявил американский военный эксперт Джон Дени в статье для журнала Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что наиболее важной причиной отказа является невозможность будущего мирного урегулирования конфликта в случае принятия Украины в НАТО. Также существенно возрастёт риск эскалации.

«Маловероятно, что украинские войска победят российскую армию и заставят Москву капитулировать. Политическое соглашения является наиболее верным путём к окончанию конфликта», — сказал Джон Дени.

Кроме того, военный эксперт добавил, что принятие Украины в НАТО лишь убедит Россию в правильности выбранного курса, что приведёт к ужесточению военных действий в зоне конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Лиссабоне сообщил, что лидеры стран НАТО в ходе саммита в Вильнюсе, который пройдёт в июле 2023 года, примут многолетнюю программу военной помощи Украине. При этом он отметил, что одной из тем саммита также станет наращивание милитаризации входящих в военно-политических блок стран.