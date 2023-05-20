Белград, 20 мая, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Участники массовой акции протеста оппозиции в столице Сербии городе Белграде установили палатки и блокировали движение на международной трассе из Будапешта в Салоники. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Массовая акция протеста оппозиции против насилия началась в Белграде вечером 19 мая перед зданием парламента Сербии. Участники протестной акции прошли по центру сербской столицы, затем перешли реку Сава и перекрыли движение по мосту «Газела», а затем на автомагистрали.

Большинство демонстрантов после этого разошлись по домам, но депутат и сопредседатель партии «Вместе» Небойша Зеленович призвал остаться до утра и перекрыть автомагистраль. Протестующие поставили палатки прямо на трассе, заблокировав её в обоих направлениях.

Это уже третья по счёту протестная акция против насилия в Сербии с начала мая. Протестующие требуют отзыва лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV, а также запретить передачи, пропагандирующие насилие и аморальность. Также среди требований — уход в отставку главы МВД Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина и установление ответственности властей Сербии за ситуацию в сфере безопасности страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава сербского государства Александр Вучич 19 мая выступил перед гражданами на площади города-спутника Белграда Панчево. По словам Вучича, он подвергается внешнеполитическому давлению и нападкам политических оппонентов внутри страны, потому что защищает самостоятельную политику Сербии. Кроме того, глава Сербии указал, что его предупреждали о попытках проведения цветной революции в стране.