Мадрид, 20 мая, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании задержала пару, планировавшую перевезти 38 кг наркотиков в автобусе во Францию, 19 мая сообщил телеканал Telemadrid.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Мужчину и женщину остановили на автобусной станции Т4 аэропорта Адольфо Суарес Мадрид-Барахас. Они собирались сесть в автобус с двумя чемоданами с запрещенными веществами и намеревались перевести груз во французский город Байонна.

Полиция вычислила преступников, отследив поставки крупных партий наркотиков, попадавших во Францию с этой станции.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила об изъятии в Смоленской области почти 500 кг наркотиков, которые следовали в Польшу из Латинской Америки.