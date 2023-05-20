Москва, 20 мая, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Российский картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений Google Play. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба компании в своём Telegram–канале.

Shawn Collins Google

«2ГИС стал недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать — данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города», — уточняется в публикации.

При этом отмечается, что приложение 2ГИС для Android можно бесплатно скачать с сайта данного сервиса в других магазинах приложений: Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapp, NashStore, RuMarket, RuStore.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Павел Дуров опроверг информацию о выявленной в мессенджере Telegram уязвимости на устройствах macOS. Уточнялось, что благодаря этой уязвимости злоумышленники могут получить доступ к камере и микрофону пользователя.