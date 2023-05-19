Сумы, Украина, 20 мая, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Российские диверсионно-разведывательные группы нанесли удары «возмездия» по позициям Вооружённых сил Украины в Сумской и Черниговской областях. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Российские диверсанты вырезают силы ВСУ в пограничных Черниговской и Сумской областях. Наши спецгруппы прошлись по вражеским объектам… В ходе одного из налётов противник потерял убитыми сразу 11 боевиков», — говорится в распространённом сообщении.

В результате действий российских ДРГ Вооружённые силы Украины также потеряли трёх человек ранеными и один внедорожник.

Отмечается, что спецгруппы нанесли удары «возмездия» после крушения авиагруппы из двух вертолётов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 Воздушно-космических сил Российской Федерации в Брянской области.

Как передавало ИА Регнум, российская авиагруппа из четырёх единиц воздушной техники потерпела крушение в Брянской области 13 мая. В результате инцидента лётчики вертолётов и бомбардировщика Су-34 погибли.