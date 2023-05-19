Киев, 20 мая, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела после объявления воздушной тревоги в столице Украины, городе Киеве. Об этом 20 мая сообщило украинское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00:41 мск. Затем в городе прогремело более десяти взрывов.

Как отметили в социальных сетях жители Киева, в центре города прогремело около десяти взрывов. Жители города предполагают, что это работают системы ПВО. Кроме того, в городе зафиксировано появление беспилотников-камикадзе.

По состоянию на 02:19 мск режим воздушной тревоги действует на территории Киева и Киевской области, а также в Ровненской и Хмельницкой областях.

Ранее ИА Регнум сообщало об уничтожении российскими военными хранилища с топливом для военной техники ВСУ в Львовской области.