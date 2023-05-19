Москва, 20 мая, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов решили приобрести контрольный пакет акций компании «Яндекс» и направили ей соответствующее предложение, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Журналисты утверждают, что стоимость сделки может составить от 7 до 7,5 млрд (от 560 млрд рублей до 600 млрд рублей). Сделку планируют закрыть в конце 2023 — начале 2024 года.

Авторы публикации уточнили, что правление материнской компании Yandex NV обсудит предложение Потанина и Алекперова на следующей неделе в Дубае (ОАЭ).

В ноябре «Яндекс» объявил о планах разделить свои активы, часть из которых продолжат работать в России. Речь идёт об автономных автомобилях, облачных технологиях и ряде других направлениях. Остальные части бизнеса планировалось подчинить компании в Нидерландах.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта появилась информация о том, что американская биржа NASDAQ, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, решила провести исключение (делистинг) ценных бумаг нескольких фирм, ведущих бизнес в России, среди которых оказались «Яндекс», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter.