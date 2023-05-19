Токио, 20 мая, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» обеспокоены вероятной готовностью к проведению ядерных испытаний и призывают к соблюдению моратория на подобные мероприятия. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу, 19 мая, на саммите G7 в японском городе Хиросиме.

Ядерное оружие
Иван Шилов ИА REGNUM
Ядерное оружие

«Мы привержена соблюдению глобальной нормы против ядерных испытаний до тех пор, пока она не станет юридически оправданной, призываем все страны к соблюдению действующего моратория на ядерные испытания», — говорится в принятом заявлении.

Кроме того, страны «Большой семёрки» призвали все державы, обладающие ядерным оружием «последовать примеру США, Франции и Великобритании» и предоставить данные о находящемся в их ядерном арсенале оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов предположил, что Японии вскоре может обзавестись ядерным вооружением. По его словам, есть чёткое представление о том, что в ближайшие пять лет Япония может стать ядерной державой.