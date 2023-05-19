Токио, 20 мая, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семёрки» обеспокоены вероятной готовностью к проведению ядерных испытаний и призывают к соблюдению моратория на подобные мероприятия. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу, 19 мая, на саммите G7 в японском городе Хиросиме.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Мы привержена соблюдению глобальной нормы против ядерных испытаний до тех пор, пока она не станет юридически оправданной, призываем все страны к соблюдению действующего моратория на ядерные испытания», — говорится в принятом заявлении.

Кроме того, страны «Большой семёрки» призвали все державы, обладающие ядерным оружием «последовать примеру США, Франции и Великобритании» и предоставить данные о находящемся в их ядерном арсенале оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов предположил, что Японии вскоре может обзавестись ядерным вооружением. По его словам, есть чёткое представление о том, что в ближайшие пять лет Япония может стать ядерной державой.