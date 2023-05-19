Донецк, 20 мая, 2023, 02:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские войска 48 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом 20 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении ВСУ совершили 13 обстрелов из РСЗО, ракет MFOM AT2, и артиллерии калибром 155 мм. На горловском направлении зафиксирован 31 обстрел из артиллерии калибром 152 мм. На волновахском направлении зарегистрировано три обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм. Кроме того, на мариупольском направлении украинские войска совершили один обстрел из дальнобойных ракет.

Под огнем украинской армии оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), город Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Волноваха, Владимировка, Мариуполь. Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 171 единицу различных боеприпасов.

В результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя в Ворошиловском и Петровском районах Донецка. Повреждены 13 жилых домов в Ворошиловском и Петровском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки. Также были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, в том числе газопровод и Республиканский центр крови в Донецке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по городу Мариуполю в ДНР украинские войска выпустили четыре дальнебойных ракеты. Обстрел города ВСУ вели с северо-запада.