Вашингтон, 20 мая, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Министерство финансов США отменило санкции для яхты «Аксиома» (Axioma), которая предположительно ранее принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Причины такого не раскрываются. По сведениям портала Vessel Finder, в настоящее время яхту пришвартовали в Мраморном море в Турции. Она следовала под мальтийским флагом.

Axioma имеет длину в 72 метра. Ее стоимость оценивается в $75 млн.

Как сообщало ИА Регнум, ранее яхту Axioma арестовали по требованию неназванного международного банка. 26 июня издание Business Insider распространило информацию о том, что власти Гибралтара намеревались выставить её на продажу с аукциона.

Такое решение принимал суд из-за больших расходов на содержание яхты.