США сняли санкции с яхты, ранее якобы принадлежавшей миллиардеру из России
Минфин США вывел из-под санкций яхту, ранее якобы принадлежавшую российскому миллиардеру Пумпянскому
Вашингтон, 20 мая, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Министерство финансов США отменило санкции для яхты «Аксиома» (Axioma), которая предположительно ранее принадлежала российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, сообщается на сайте ведомства.
Причины такого не раскрываются. По сведениям портала Vessel Finder, в настоящее время яхту пришвартовали в Мраморном море в Турции. Она следовала под мальтийским флагом.
Axioma имеет длину в 72 метра. Ее стоимость оценивается в $75 млн.
Как сообщало ИА Регнум, ранее яхту Axioma арестовали по требованию неназванного международного банка. 26 июня издание Business Insider распространило информацию о том, что власти Гибралтара намеревались выставить её на продажу с аукциона.
Такое решение принимал суд из-за больших расходов на содержание яхты.