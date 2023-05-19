Мариуполь, ДНР, 20 мая, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Обстрел дальнобойными ракетами города Мариуполя был зафиксирован со стороны украинских войск. Об этом 20 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Обстрел со стороны украинских войск был зарегистрирован 19 мая в 21:20 мск. С северо-запада в направлении города Мариуполя ВСУ выпустили четыре дальнобойные ракеты.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Мариуполе в районе старого аэропорта прогремела серия взрывов. Город находится в глубоком тылу и довольно длительное время не попадал под обстрелы украинских войск.