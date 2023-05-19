Энергодар, Запорожская область, 20 мая, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Ситуация в Энергодаре Запорожской области находится под полным контролем российских властей, сообщил журналистам глава городской администрации Эдуард Сеновоз.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

Он также отметил, что гуманитарная и социальная обстановка в норме.

«Ситуация в городе стабильная, несмотря на то что некоторое время проходит перемещение населения. Тем не менее, город живет в прежнем режиме. Все спокойно, …проблем нет», — заявил Сеновоз, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее власти региона объявили о добровольном временном перемещении жителей Энергодара в связи с ухудшением ситуации на передовой и угрозой обстрелов со стороны украинских войск.

Коме того, Сеновоз подчеркнул, что проблем с подвозом продуктов питания в городе нет, и населенный пункт «живёт в обычном режиме».

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая украинские военные обстреляли Энергодар. При этом два прилёта были отмечены в городской черте, а ещё три — за городом. Позже глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что в результате обстрела пострадал мирный житель.