Москва, 20 мая, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Насмешка канцлера Германии Олафа Шольца над геноцидом жителей Донбасса во времяч конференции по безопасности в Мюнхене в 2022 году стала его самой большой ошибкой. Такое заявление сделала 19 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Рёперу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Как пояснила российский дипломат, промах немецкого политика заключается не в том, что он не верит в происходящее в Донбассе или думает иначе. Захарова указала, что любой человек свободен в своих взглядах, в отношении к жизни и у каждого может найтись повод для сомнений.

«Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом», — отметила российский дипломат.

По мнению Захаровой, Шольц войдет в историю своей страны и всего мира в целом как человек, посмеявшийся над людским горем.

Речь идёт об инциденте, который произошёл в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. Комментируя позицию России, Шольц заявил: «Слова о том, что в Донбассе происходит геноцид, — это, конечно, смешно».

Ранее ИА Регнум сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц на саммите Совета Европы в Рейкьявике призвал европейские страны не сжигать мосты с «другой Россией за пределами правительства президента Владимира Путина», а также с Белоруссией, сохраняя перспективы для демократического мирного будущего обеих стран.