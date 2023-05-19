Тбилиси, 19 мая, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Акция протеста, организованная оппозицией против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, проходит в центре Тбилиси. Трансляцию с места события ведёт 19 мая в прямом эфире телеканал TV Pirveli.

ИА REGNUM Флаг Грузии

Акцию организовали несколько оппозиционных партий. Несмотря на дождь, активисты собрались возле здания парламента. Демонстранты активно критикуют возобновление прямого авиасообщения с Москвой и возмущаются прибытием первого авиарейса из России.

Организаторы акции требуют от властей Грузии отмены авиасообщения с Россией и указывают, что возобновление авиаперелётов грозит Грузии отказом в предоставлении Брюсселем статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Отмечается, что за порядком следят сотрудники правоохранительных органов. Организаторы акции намерены встретить депутатов у входа в парламент и заявить им свою позицию. Сейчас в здании парламента проходит заседание.

Первый с 2019 года авиарейс из Москвы в Тбилиси приземлился в аэропорту имени Шота Руставели 19 мая. Возле здания аэропорта авиарейс встретили недовольные митингующие. Полиции пришлось закрыть зал ожидания в аэропорту и оцепить территорию. Также сообщается о задержаниях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что возобновление прямого авиасообщения с Россией стало косвенной причиной для потасовки во время пленарного заседания в парламенте Грузии.