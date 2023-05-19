Ереван, 19 мая, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении армянским послом в Венгрии Ашота Смбатяна, сообщается на сайте главы государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Резиденция дипломата будет находиться в грузинской столице Тбилиси.

Посла в Армении Венгрии назначили впервые с 2012 года, когда Ереван заморозил дипломатические отношения с Будапештом. Это произошло после того, как венгерские власти передали Азербайджану Рамиля Сафарова.

Сафаров был приговорен в Венгрии к пожизненному заключению за убийство армянского офицера Гургена Маркаряна.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря на полях совета глав МИД ОБСЕ в Польше прошла встреча глав МИД Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто. Они договорились о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами.