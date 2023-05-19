Кишинёв, 19 мая, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Россия весной 2023 года якобы предпринимала попытки свергнуть проевропейское правительство Молдавии и привести к власти в республике пророссийские силы, заявила 19 мая молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

European People's Party Майя Санду

Ранее она уже выступала с похожими обвинениями в адрес РФ. По словам Санду, планы Москвы провалились. Кроме того, президент утверждает, что Россия будто бы вновь попытается реализовать свои намерения по Молдавии.

Она также обвинила РФ в том, что республику якобы хотят использовать в конфликте против Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Майя Санду заявила, что Россия будто бы собиралась предпринимать действия по дестабилизации ситуации в Молдавии, в том числе с привлечением диверсантов. По ее утверждениям, они должны были осуществить в республике государственный переворот.

15 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказала, что официальный Кишинёв хотел бы отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики в Молдавии. Для этого молдавские власти пытались увеличить количество сообщений о том, что Россия якобы намеревается осуществить госпереворот в республике.

18 февраля Майя Санду обвинила Москву в том, что Россия якобы ведет против Молдавии гибридную войну.