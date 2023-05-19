Пекин, 19 мая, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Визит в Брюссель спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя подтвердили в Евросоюзе. Об этом 19 мая сообщает РИА Новости.

Посольство КНР в России Ли Хуэй

Уточняется, что спецпредставитель Китая планирует встретиться в Брюсселе с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Энрике Мора, а также с другими официальными лицами Евросоюза. Цель визита — поспособствовать политическому разрешению кризиса, связанного с ситуацией на Украине.

Точные даты предстоящего визита Ли Хуэя не называются.

Ранее ИА Регнум сообщало что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед тем, как отправиться в Москву. В штаб-квартире Евросоюза китайский спецпредставитель планирует встретится с управляющим директором по странам Азии и Океании европейской внешнеполитической службы Гуннаром Вигандом.