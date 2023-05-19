Дамаск, 19 мая, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Попытка теракта в отношении правительственных войск Сирии пресечена в сирийском районе Эт-Танф. Об этом 19 мая сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как уточнил Гуринов, попытка совершения теракта в отношении сирийских силовиков пресечена в районе Эт-Танф, который находится под контролем так называемой «международной антитеррористической коалиции».

Отмечается, что группа боевиков была обнаружена в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед 18 мая около 23:30 по местному времени. Боевиков на трёх автомобилях типа «пикап» заметили военнослужащие пункта 134 танковой бригады вооруженных сил Сирии, террористы пытались скрытно выйти из района Эт-Танф.

После огневого воздействия со стороны сирийских силовиков группе удалось скрыться в районе долины Слуби, на территории, находящейся под контролем войск «коалиции».

Гуринов указал, что инцидент наглядно продемонстрировал неспособность «коалиции» обеспечить контроль на районов Эт-Танф, а также выполнять обязательства по пресечению терактов со стороны радикальных экстремистских групп, сохраняющих присутствие в южной части Сирии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заявление Пентагона об уничтожении в начале мая в северо-западной части Сирии боевика, который якобы обладал большим влиянием в террористической группировке «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может оказаться ошибочным.

Эксперты в сфере борьбы с терроризмом после анализа сведений об электронной переписке боевиков не нашли никаких подтверждений связей между убитым местным жителем и террористическими группировками.