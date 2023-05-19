Кишинёв, 19 мая, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Молдавия к середине 2023 года выполнит все выдвинутые Еврокомиссией условия для вступления в ЕС, заявила молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Она отметила, что через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции для оценки уровня выполнения всех показателей. Санду также подчеркнула, что молдавская сторона ждёт, когда на уровне Совета Европы в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной по членству в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова написала о том, что Евросоюз, используя новую партнёрскую миссию в Молдавии, де-факто будет осуществлять внешнее управление страной. Кроме того, она выразила сомнение по поводу того, что такое влияние Евросоюза на страну будет содействовать стабилизации ситуации в республике и сопредельном регионе.

15 мая Молдавия инициировала процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). Председатель молдавского парламента Игорь Гросу назвал структуры СНГ «бесполезными». 19 мая молдавский министр энергетики Виктор Парликов рассказал, что после принятия Молдавии в состав Евросоюза республику включат в состав Румынии