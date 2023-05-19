Москва, 19 мая, 2023, 22:12 — ИА Регнум. «Большая семерка» уже по существу исчерпала санкционную повестку и добирает оставшееся из своего арсенала инструментов, сказал ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев, комментируя заявления, сделанные лидерами стран «Группы семи» (G7) 19 мая, в ходе первого дня саммита этого объединения, прошедшего в японской Хиросиме.

«Они уже перебирают по мелочи, что осталось. Отдельные рынки, те же алмазы, и, конечно, арест собственности и распоряжение замороженными активами России. Они прекрасно понимают, что особого эффекта не достигнут, поскольку предшествующие, более значимые, санкции не привели к тому результату, которого они ожидали», — отметил эксперт.

По его мнению, если обобщить всё вышеперечисленное, то мощь Запада в части санкций ослабевает. Однако, с другой стороны, раздражение в отношении России возрастает, и это раздражение толкает к ещё большей агрессии со стороны двух членов из «семерки» — США и Великобритании, которые задают тон в G7, указал Сухарев.

Лидеры стран Группы семи, собравшиеся на саммит в Хиросиме, приняли линию Белого дома, скоординированную с президентом Украины Владимиром Зеленским, и отклонили любую попытку начать переговорный процесс, при посредничестве Китая или Ватикана, пишет итальянская газета Corriere della Serra. По оценке издания, «Группа семи» солидаризовалась с позицией украинского президента, который отклонил мирные предложения Пекина и готовность Римского Папы помочь в урегулировании.