Анкара, 19 мая, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена в подготовке свержения власти в Турции. Об этом турецкий лидер заявил журналисту, отвечая на вопросы интервью.

«Байден сказал, что они должны свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают», — сказал президент Турции.

Ранее ИА Регнум сообщило, что глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур выборов президента страны пройдёт 28 мая.

По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%. Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Необходимость в проведении второго тура выборов президента Турции возникла впервые в истории страны.