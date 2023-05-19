Вашингтон, 19 мая, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot, находящемуся в Киеве, с помощью российской ракеты «Кинжал», скорее всего уничтожил и американских военных, которые обслуживали этот ЗРК. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Если уничтожают батарею Patriot в окрестностях Киева, что реально и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Уверен, что мы потеряли там своих военных», — сказал Макгрегор.

Ранее в Пентагоне сообщили, что смогли восстановить Patriot, который получил повреждения от ракетного удара. При этом в Киеве изначально отрицали, что комплексу нанесли поражение.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что в ходе ракетного удара по Киеву с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» удалось поразить пять пусковых установок ЗРК Patriot и его радиолокационную станцию. На опубликованном видео атаки видно, как американский комплекс выпустил 32 ракеты, после чего произошла вспышка, свидетельствующая о попадании в него ракеты.