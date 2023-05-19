Нижний Новгород, 19 мая, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Семья из Нижнего Новгорода оказалась в центре скандала. Отец семейства, находящийся в разводе со своей супругой, покупал интимные фотографии в сети интернет. Продавцом выступала его 14-летняя дочь. Её мать, узнав о произошедшем, обратилась в полицию, сообщил Telegram-канал «Ni Mash».

Иван Шилов ИА REGNUM Семейное насилие

Женщина выяснила, что девочка-подросток получала за каждое фото вознаграждение в размере 9 тыс. рублей. При этом мать ранее не знала, что дочь общается с отцом в соцсетях. Когда выяснилось, что они состоят в переписке, экс-супруга заглянула в неё и обнаружила там снимки дочери интимного характера и комментарии отца на них.

После обращения в полицию 36-летний мужчина был задержан.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде по подозрению в сексуальном домогательстве к ребенку задержан ранее судимый педофил. Подозреваемый 18 апреля 2023 года совершил действия сексуального характера в отношении ребенка в подъезде дома на Московском шоссе. В СК по региону сообщили, что задержанный был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. Известный как «печерский маньяк», он недавно вышел из колонии, в которой отбывал 18-летний срок.