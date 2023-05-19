Киев, 19 мая, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России изменили приоритеты и основные цели, проводя ракетные удары. Об этом спикер украинских ВВС Юрий Игнат сообщил 19 мая журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

Он рассказал, что для целей на Украине ВС России выбрали приоритеты. В первую очередь стараются поразить западную технику и боеприпасы. Также удары наносят по военным объектам, критической инфраструктуре, стратегическим объектам и оборонным предприятиям.

В целом, по словам Игната, тактика российских войск осталась без изменений. Происходят комбинации способов нанесения ударов таким образом, чтобы отвлекать внимание украинских средств ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в Минобороны РФ сообщили, что в результате ракетных ударов ВС РФ уничтожили хранилище топлива для ВСУ во Львовской области, возле села Боковое в ДНР — склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР также поражение нанесли украинскому складу боеприпасов возле Красноармейска.