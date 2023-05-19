Киев, 19 мая, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России изменили приоритеты и основные цели, проводя ракетные удары. Об этом спикер украинских ВВС Юрий Игнат сообщил 19 мая журналистам.

Спикер ВВС Украины Игнат: ВС России изменили приоритеты и основные цели для ракетных ударов
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

Он рассказал, что для целей на Украине ВС России выбрали приоритеты. В первую очередь стараются поразить западную технику и боеприпасы. Также удары наносят по военным объектам, критической инфраструктуре, стратегическим объектам и оборонным предприятиям.

В целом, по словам Игната, тактика российских войск осталась без изменений. Происходят комбинации способов нанесения ударов таким образом, чтобы отвлекать внимание украинских средств ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в Минобороны РФ сообщили, что в результате ракетных ударов ВС РФ уничтожили хранилище топлива для ВСУ во Львовской области, возле села Боковое в ДНР — склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР также поражение нанесли украинскому складу боеприпасов возле Красноармейска.