Спикер ВВС Украины сообщил об изменении тактики России при ракетных ударах
Спикер ВВС Украины Игнат: ВС России изменили приоритеты и основные цели для ракетных ударов
Киев, 19 мая, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России изменили приоритеты и основные цели, проводя ракетные удары. Об этом спикер украинских ВВС Юрий Игнат сообщил 19 мая журналистам.
Он рассказал, что для целей на Украине ВС России выбрали приоритеты. В первую очередь стараются поразить западную технику и боеприпасы. Также удары наносят по военным объектам, критической инфраструктуре, стратегическим объектам и оборонным предприятиям.
В целом, по словам Игната, тактика российских войск осталась без изменений. Происходят комбинации способов нанесения ударов таким образом, чтобы отвлекать внимание украинских средств ПВО.
Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в Минобороны РФ сообщили, что в результате ракетных ударов ВС РФ уничтожили хранилище топлива для ВСУ во Львовской области, возле села Боковое в ДНР — склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР также поражение нанесли украинскому складу боеприпасов возле Красноармейска.