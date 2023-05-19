Кишинёв, 19 мая, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Когда Молдавия войдёт в состав Евросоюза, тогда республику включат в состав Румынии. Об этом глава минэнергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил в интервью порталу Psnews. ro.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«После этого исчезнут существующие на данный момент границы в виде инфраструктуры, таможни, роуминга. Когда они исчезнут из повседневного опыта людей, тогда будет легче провести политико-административное объединение», — сказал министр.

Парликов заявил, что пока нужно сосредоточить усилия на том, чтобы стирать границы между гражданами двух стран в сфере транспорта, энергетики, телекоммуникаций. Экономическая интеграция, по его мнению, позволит по-другому взглянуть на интеграцию политическую.

Как сообщало ИА Регнум в июне 2022 года госсекретарь Департамента по связям с Молдавией при правительстве Румынии Адриан Дупу сообщил, что почти 1 миллион молдавских граждан также получили румынские паспорта. Он отметил, что в Румынии продолжают рассматривать новые заявки.

При этом соцопросы, которые проводят в Молдавии, показывают, что большинство жителей республики не хотят вхождения в Румынию и на референдуме голосовали бы против.

Президент Молдавии Майя Санду ранее призналась, что, кроме молдавского, имеет и румынское гражданство. Она считает, что пока рано проводить референдум по вопросу вхождения в Румынию, но уверена, что со временем большинство населения Молдавии поддержит эту инициативу.