* Greenpeace — запрещённая в России организация

Москва, 19 мая, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Российское отделение Greenpeace (организация, признанная в РФ нежелательной) закрывается, говорится в заявлении её пресс-службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Greenpeace (организация, признанная в РФ нежелательной)

Генпрокуратура России 19 мая признала нежелательной на территории России деятельность организации.

«Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры… российское отделение вынуждено закрыться», — говорится в тексте.

В организации связали решение Генпрокуратуры с успешной деятельностью экологов, которые пытались не дать осуществить разрушительные для природы планы.

Как сообщало ИА Регнум, в Генпрокуратуре 19 мая отметили, что в России природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождалась активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела страны и была направлена на подрыв её экономических основ. В пресс-службе отметили, что после начала спецоперации активисты Greenpeace ведут антироссийскую пропаганду, призывают к дальнейшей экономической изоляции России и ужесточению санкций.

В России отделение «Гринпис» открылось в 1992 году.