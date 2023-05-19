Москва, 19 мая, 2023, 20:37 — ИА Регнум. В России 19 мая отметили День пионерии. По инициативе детской и молодежной организации «Движение первых» тысячи подростков получили парспорта гражданина Российской Федерации. Акция «Мы — граждане России!» проводилась второй раз в текущем году. К ней присоединились 25 регионов, сообщили 19 мая ИА Регнум в пресс-службе «Движения Первых».

MediaPhoto.Org Российский паспорт

Новые паспорта получили в торжественной обстановке почти 4 тыс. ребят, отличившихся в учёбе, спорте, в общественной жизни, в работе региональных отделений Движения Первых в Орловской, Рязанской, Мурманской, Тюменской, Новгородской, Свердловской, Волгоградской, Саратовской и Нижегородской областях, Удмуртской Республике, Карачаево-Черкесии, в Тыве, Ставропольском и Красноярском краях и городе Севастополе.

Как отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров, акция по вручению паспортов стала традиционной. Впервые она была ранее проведена в десяти регионах, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Дагестане и Татарстан, Калининградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Оренбургской областях и в Москве.

Так, в столице торжественное вручение паспортов гражданина РФ состоялось в Центре студенческих программ Российского союза молодежи. Один из его участников Данил Иващенко заверил, что это важнейшее в его жизни событие послужит стимулом, для того чтобы стать достойным гражданином своей родины и жить для того, чтобы служить России.

«Сегодня, в момент, когда я взял в руки свой первый паспорт, в моей книге жизни началась новая глава. Это не просто документ, это пропуск в мир возможностей. Я понимаю, что теперь у меня есть ответственность не только перед собой, но и перед своей страной, для которой я обязан стать настоящим гражданином — активным, вовлеченным и неравнодушным. У меня еще столько всего впереди и, уверен, Россия будет гордиться мной и моими достижениями», — заявил юноша.

Как сообщало ИА Регнум, «Движение первых» по всей стране открыло почти 300 отделений Больше всего их в Тюменской и Ростовской областях и Республике Саха. Это движение создано по распоряжению Владимира Путина в июле 2022 года, а название своё получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил в декабре прошлого года.

Среди направлений работы движения такие, как «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья».