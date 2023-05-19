Донецк, 19 мая, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Российская армия уничтожила штаб с офицерами украинской бригады «Эдельвейс». Об этом 19 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Накануне, как сообщила редакция канала, отряд Вооруженных сил России «Невский» нанёс удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Зализнянское в Донецкой народной республике, откуда враг координировал наступление на Соледарском направлении на рубеже Васюковка — Сакко и Ванцетти.

«Ликвидирован командир 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» полковник Головатюк», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 10-я Горно-штурмовая бригада и территориальная оборона в том числе атаковали позиции российских войск в районе села Сакко и Ванцетти.

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины почетного наименования «Эдельвейс». Соединение сформировали в октябре 2015 года, в 2016–2018 годах оно принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе.

Название «Эдельвейс» носила первая горнопехотная дивизия вермахта. В ней служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе.