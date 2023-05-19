Москва, 19 мая, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба ЦСКА Мойзес Барбоза, ранее игравший за бразильский «Интернасьонал», стал фигурантом дела о махинациях со ставками. Об этом сообщил 19 мая «Спорт-Экспресс».

(сс) Soccer.ru Мойзес Барбоза.

Речь идёт о матчах чемпионата Бразилии 2022 года, когда спортсмен должен был получить жёлтую карточку в матче с «Сан-Паулу» в 18-м туре чемпионата 20 июля по договорённости с неназванным «спонсором». Согласно распечаткам разговоров из проведённого расследования, он отправил Мойзесу фото с чемоданом, полным денег, и сказал бразильцу, что сделает ставку и переведёт ему деньги.

После этого в том матче Мойзес действительно получил жёлтую карточку на 21-й минуте второго тайма за грубый фол.

Сейчас 28-летний Мойзес арендован ЦСКА у «Интернасьонала» до лета 2023 года. В текущем сезоне бразилец провел за «армейцев» 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.