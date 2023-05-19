Москва, 19 мая, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Россия поддерживает государственный курс на межнациональное согласие. Важность сохранения дружбы и согласия между народами неоднократно отмечал президент России Владимир Путин. О том, что эта тема является одной из магистральных в политике главы государства, шла речь на круглом столе «Семья семей: межнациональное согласие в России», состоявшегося 19 мая в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

ИА REGNUM Россия

Как отметил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, социологические опросы демонстрируют, что большинство граждан России признают важность хороших отношений между народами разных национальностей. По данным исследований, 68% россиян отмечают, что для сильной России важен мир между народами. Неприязни к другим нациям не испытывает подавляющее большинство жителей России.

«Мы отчётливо фиксируем ценность для людей межнационального согласия. 68% россиян считают, что тот факт, что Россия — это многонациональная страна, делает страну сильнее. Больше половины опрошенных считают, что отношения между людьми разных национальностей бесконфликтные. Про конфликтность говорят всего 9%»,— отметил эксперт.

Владимир Путин является гарантом межнационального мира, он укрепляет согласие между народами многонациональной России не словом, а делом, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Он отметил, что наша страна находится перед беспрецедентными вызовами из-за открытого давления стран Запада, цель которого — уничтожить российскую государственность. В этих условиях, по мнению спикера, прочные межнациональные отношения являются тем фундаментом, который поможет отразить давление извне.

«Его агрессия (Запада — ред. ИА Регнум) носит комплексный характер, поставлена задача уничтожения российской государственности. Происходит попытка дестабилизации ситуации в России через разрыв межнационального мира. <…> Межнациональный мир, гармония должны укрепляться, быть мощным фундаментом, который не допустит внешнего давления на Россию», — заявил спикер.

Его слова нашли поддержку у командира добровольческого отряда «Боотур», Героя России, первого заместителя генерального директора Дома дружбы народов Якутии Александра Колесова. Он подчеркнул, что у российского народа есть отличительная черта — в трудные времена сплачиваться перед угрозой внешнего врага. Она проявилась и сейчас, когда Россия проводит специальную военную операцию на Украине.

«СВО показала внутреннюю силу братских народов, когда мы все вместе встали против неонацистской угрозы Запада. Мы как одна большая семья, мы все понимаем, что мы на передовой сражаемся за свои Родину, за будущее наших детей. Те распри, которые были в гражданской жизни, отодвинулись. Все вдохновлены идеей, что страна должна объединиться», — отметил Колесов.

О том, что Россия смогла сохранить межнациональный и межконфессиональный мир, несмотря на различные внешние и внутренние вызовы, и при этом её народы видят в России свою общую родину, заявил политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков. Согласию между народами и представителями разных конфессий способствует государственная политика оказания поддержки народам в сохранении своей самобытности, национальных языков и культуры.

«Самое важное, что нас объединяет — это ценности, наши представления о семье, солидарности, справедливости, гуманизме», — подчеркнул политолог.

Модератор круглого стола политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России Александр Асафов напомнил, что попытки дестабилизировать ситуацию в России, разрушив межнациональное согласие, продолжаются десятилетиями. При этом, несмотря на эти попытки, российские народы всякий раз объединяются перед лицом общих вызовов. А деструктивные идеи, которые противники вбрасывает в национальные общества, терпят крах.

«Несмотря на то, что наше общество едино перед лицом общих вызовов, работу по укреплению межнационального согласия необходимо вести. Ведь за любой инфоповод, который может стать призрачным поводом, возможной болевой точкой, западные комментаторы пытаются сразу вцепиться», — подчеркнул Асафов.

О важности этой работы заявила также и член экспертного клуба «Дигория» Эльдара Есиева. Она отметила, что в первую очеред, противодействовать необходимо в сети интернет и соцсетях, которые в современном мире стали каналом информационной атаки, через который противник ведет свою подрывную работу. По её словам, эффективно воздействовать на воспитание у молодежи межнационального согласия помогают конкурсы, в том числе на соискание премии президента за вклад в укрепление единства российской нации и на лучшие проекты в сфере межнациональных отношений «Лучшее в общее», а также всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Подводя итоги встречи, участники круглого стола еще раз отметили, что российский опыт развития межнационального согласия является уникальным для мировой практики. Дружественные России страны оценивают его по достоинству и готовы применять его.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая президент России Владимир Путин провел заседание совета по межнациональным отношениям. Оно состоялось в городе Пятигорске (Ставропольский край). Его основными темами стали вопросы преимущества современной российской модели в национальной политике, интеграции новых субъектов и корректировка национальной политики в условиях угроз извне. В ходе заседания совета Путин назвал межнациональное согласие фундаментом укрепления государственности страны.