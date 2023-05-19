Тбилиси, 19 мая, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Тбилиси начал процедуру разрыва соглашения с российским Метровагонмашем из-за введенных международных санкций, сообщила 19 мая мэрия грузинской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Согласно заявлению, международные партнёры ввели санкции против упомянутой российской компании, поэтому муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией.

«Грузия выполняет международные финансовые санкции и аннулирует оформленное с Метровагонмашем соглашение», — говорится в тексте заявления.

Как сообщало ИА Регнум, ряд стран Запада расширили санкции против России 19 мая. Министерство торговли США ввело новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. Всего в санкционном списке значатся 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Под ограничения США также попали ряд оборонных предприятий, 46 физических лиц из России, научно-исследовательские институты, связанные с энергетикой, а также российские импортёры технологий и электроники.

Также власти Великобритании ввели санкции в отношении ещё 86 связанных с Россией юридических и физических лиц.

Канада ввела санкции против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России.