Москва, 19 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешние западные лидеры не хотят выстраивания тесных отношений между Россией и исламским миром. Но, как он подчеркнул 19 мая, от них это не зависит.

Mid.ru Сергей Лавров

Об этом Лавров рассказал в интервью для документального фильма, опубликованном на сайте МИД России. В нём он подчеркнул, что западные лидеры полностью подчинены диктату США, поэтому в их планы взаимоотношения между Россией и исламом не входят. Однако министр указал на наличие договорённостей в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которые обязательно реализуют.

«Это вызывает «ворчание», а где-то и неприятие на Западе, но это их проблема», — резюмировал Лавров.

Министр отметил, что цели Группы прозрачны и полностью соответствуют международному праву, и привлечь к участию в ней планируется видных политических и общественных деятелей и духовных лидеров.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Лавров обсудил с послом ОАЭ наращивание сотрудничества в разных сферах. Как было заявлено на встрече, Москва и Абу-Даби заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-эмиратских отношений, включая сотрудничество в сферах торговли, транспорта, промышленности, туризма и нефтегазовой отрасли.