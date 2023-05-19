Анкара, 19 мая, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Турция не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, как это делают западные страны. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телекомпании CNN.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция имеет особые отношения с Москвой», — сказал Эрдоган.

По его словам, у Анкары нет никаких проблем в отношениях с Россией.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, но при этом не позволит обходить их.

Как сообщало ИА Регнум, министерство торговли США ввело новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. В том числе под ограничения попали организации из Армении и Киргизии. Всего в санкционном списке значатся 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, бумага, ткани, оборудование и транспорт.

Под новые ограничения США также попали ряд оборонных предприятий, 46 физических лиц из России, научно-исследовательские институты, связанные с энергетикой, а также российские импортёры технологий и электроники. Также США ввели санкции против Службы внешней разведки России. В санкционный список в том числе внесли вице-премьера Викторию Абрамченко, главу Минпросвещения Сергея Кравцова, омбудсмена Татьяну Москалькову и её коллегу из ДНР Дарью Морозову, детского омбудсмена Московской области Ксению Мишонову, помощника президента России Игоря Левитина.

Канада ввела санкции против Министерства образования и Генеральной прокуратуры России.

Также власти Великобритании ввели санкции в отношении ещё 86 связанных с Россией юридических и физических лиц.