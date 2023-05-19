Москва, 19 мая, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Из окна отеля в центре Москвы выпал мужчина. По данным источника ИА Регнум, инцидент произошёл на улице Красная Пресня, дом 30.

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Сообщается, что мужчина выпал со второго этажа отеля WineWood. Он оказался на козырьке подъезда.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Мужчину обследуют на предмет травм. Подробности о его состоянии отсутствуют.

О похожем случае ИА Регнум сообщало ранее. В Новой Москве трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры. По данным столичной прокуратуры, ЧП произошло на улице Лазурная, где малолетний мальчик, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая под его весом выпала. Ребёнка доставили в одно из медицинских учреждений города, где врачи оказали ему необходимую помощь.