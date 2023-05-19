Москва, 19 мая, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласен с тем, что нужно запретить использовать в СМИ выражение «инфоцыгане». Об этом он заявил в ходе Совета по межнациональным отношениям, отвечая на предложение специалиста в области этнографии и истории цыган Надежды Деметер.

Она призвала блокировать в Сети ресурсы, где используют данное слово, так как это вызывает негативное отношение к цыганам. Деметер отметила, что русский язык богат, и можно будет найти синонимы для обозначения мошенников, которые под видом богатых людей продают курсы и книги, по которым якобы можно стать успешным.

Путин предложение Деметер поддержал, но отметил, что будут трудности для исполнения запрета на всех интернет-площадках.

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации — это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что вы сказали», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА Регнум, блогер Елена Блиновская, известная по платным, якобы помогающим достигать целей тренингам «Марафон желаний», оказалась фигурантом уголовного дела об уклонении от налогов в крупном размере. Её задержали при попытке выехать за границу. Суд отправил её под домашний арест.

Кроме того, в уклонении от налогов обвинили мужа Блиновской Алексея. Ему в качестве меры пресечения запретили пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями и другими участниками уголовного дела, кроме жены.