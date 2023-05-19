Москва, 19 мая, 2023, 18:44 — ИА Регнум. На территории приграничных регионах и новых субъектов полностью завершили строительство нескольких тысяч оборонительных сооружений. Об этом 19 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/Россия Оборонительные рубежи России

«Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) перестроил работу в соответствии с нуждами специальной военной операции и наращивает темпы производства. В свою очередь правительство обеспечило беспрецедентные инвестиции в ВПК, значительно увеличив финансирование заявок гособорозаказа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генерал-лейтенант американской армии в отставке Марк Хертлинг, имеющий опыт командования бронетанковой дивизией в Ираке, заявил, что ВСУ в случае контрнаступления придется столкнуться с большими трудностями, так как у российской стороны были месяцы на подготовку к обороне.

Генерал отметил, что в Херсонской и Запорожской областях построили сложный комплекс оборонительных линий. У российских бойцов будет преимущество при отражении атаки.