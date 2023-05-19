Москва, 19 мая, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Грузинское вино от проукраинской винодельни требуют убрать с прилавков «Красного&Белого», «Бристоля», «Ленты» и других магазинов, сообщил 19 мая Telegram-канал Mash.

Jeff Kubina Вино

По информации источника, общественники заметили на полках в магазинах новое вино. Они выяснили, что владелец часть прибыли с продажи красного вина в России отправляет Вооружённым силам Украины (ВСУ).

«Напиток с нотками сине-жёлтого флага называется «Виниверия», — говорится в сообщении.

Помимо вина эта же компания предлагает россиянам ещё два вида чачи.

Также в социальных сетях нашлись фото министра обороны Украины с бутылочкой «Виниверии», который с радостью её подписал в знак благодарности за поддержку.

В планах общественников теперь дойти до всех возможных органов вплоть до прокуратуры — чтобы запретить эту продукцию на российском рынке.

Как сообщало в апреле 2022 года ИА Регнум, некоторые продовольственные товары, произведённые в Белоруссии, но на самом деле являются продукцией украинской компании «Верес», входящей в дивизион группы «Смарт-Холдинг» и снабжающей различной продукцией и денежными вливаниями украинскую армию. Из публикаций на сайте холдинга в марте–апреле 2022 года следует, что газодобывающая группа Smart Energy направила 4,5 млн грн в помощь территориальной обороне Киева, а «Метинвест» приобретёт для сил территориальной обороны Украины бронежилеты, каски и аптечки, выделив на это 10 млн евро.