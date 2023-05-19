Москва, 19 мая, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Договориться о новых санкциях на уровне всей «большой семерки» не удалось, сказал ИА Регнум эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Перед совместным заявлением лидеров стран G7, принятом 19 мая на саммите «семерки» в Хиросиме, США и Великобритания объявили о собственных новых антироссийских ограничениях, указал Ткаченко. Белый дом внёс в «чёрный список» 70 компаний из РФ, Киргизии и Армении. Британия анонсировала ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Но, вновь указал эксперт, договориться о согласованных санкциях всех стран G7 не удалось.

С другой стороны, в «большой семерке» наименьшую готовность к ужесточению рестрикций в отношении России выражают две страны.

«Я бы сказал, что явно откалываются Япония и Франция, — уточнил собеседник ИА Регнум. — С их стороны — наиболее заметное нежелание объявлять новые санкции, проявлять какую-то активность по ранее принятым ограничениям».

Таким образом, G7 уже можно считать условно расколотым на два блока, указал специалист. Первый сохраняет предельно агрессивный антироссийский настрой, второй — видит в такой линии угрозу своим объективным интересам.

Совместное заявление участников саммита лишь подчеркнуло это обстоятельство, и по сути оказалось «безжизненным», полагает Ткаченко.

Наиболее неприятным для России моментом, как предполагали авторы декларации, было обещание держать в «замороженном» состоянии золотовалютные резервы России — до завершения боевых действий на Украине, отметил Ткаченко. Но, полагает эксперт, это сугубо декларативное заявление, и на практике в настоящее время из него не следуют никакие конкретные шаги.

«Но в принципе это такой долгосрочный фактор, который ещё будет портить нам отношения с Западом», — добавил Ткаченко.

Страны G7 выступили 19 мая в рамках саммита в Японии с совместным заявлением, в котором в очередной раз выразили свою антироссийскую позицию, высказали намерение продолжить заморозку российских суверенных активов в своих юрисдикциях, принимать ограничительные меры против российского финансового сектора и ограничивать экспорт в Россию промышленного оборудования и технологий. При этом участники саммита де-факто признали невозможность отказа в настоящий момент от российских алмазов, ограничившись обещанием «тесно сотрудничать для ограничения» поставок этих драгоценных камней.