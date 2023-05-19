Москва, 19 мая, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Договориться о новых санкциях на уровне всей «большой семерки» не удалось, сказал ИА Регнум эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Политолог Ткаченко: «Большая семерка» раскололась по вопросу об ужесточении антироссийских санкций
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции

Перед совместным заявлением лидеров стран G7, принятом 19 мая на саммите «семерки» в Хиросиме, США и Великобритания объявили о собственных новых антироссийских ограничениях, указал Ткаченко. Белый дом внёс в «чёрный список» 70 компаний из РФ, Киргизии и Армении. Британия анонсировала ограничения против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Но, вновь указал эксперт, договориться о согласованных санкциях всех стран G7 не удалось.

С другой стороны, в «большой семерке» наименьшую готовность к ужесточению рестрикций в отношении России выражают две страны.

«Я бы сказал, что явно откалываются Япония и Франция, — уточнил собеседник ИА Регнум. — С их стороны — наиболее заметное нежелание объявлять новые санкции, проявлять какую-то активность по ранее принятым ограничениям».

Таким образом, G7 уже можно считать условно расколотым на два блока, указал специалист. Первый сохраняет предельно агрессивный антироссийский настрой, второй — видит в такой линии угрозу своим объективным интересам.

Совместное заявление участников саммита лишь подчеркнуло это обстоятельство, и по сути оказалось «безжизненным», полагает Ткаченко.

Наиболее неприятным для России моментом, как предполагали авторы декларации, было обещание держать в «замороженном» состоянии золотовалютные резервы России — до завершения боевых действий на Украине, отметил Ткаченко. Но, полагает эксперт, это сугубо декларативное заявление, и на практике в настоящее время из него не следуют никакие конкретные шаги.

«Но в принципе это такой долгосрочный фактор, который ещё будет портить нам отношения с Западом», — добавил Ткаченко.

Страны G7 выступили 19 мая в рамках саммита в Японии с совместным заявлением, в котором в очередной раз выразили свою антироссийскую позицию, высказали намерение продолжить заморозку российских суверенных активов в своих юрисдикциях, принимать ограничительные меры против российского финансового сектора и ограничивать экспорт в Россию промышленного оборудования и технологий. При этом участники саммита де-факто признали невозможность отказа в настоящий момент от российских алмазов, ограничившись обещанием «тесно сотрудничать для ограничения» поставок этих драгоценных камней.