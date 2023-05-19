Москва, 19 мая, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В мировом суде Таганского района Москвы 19 мая зарегистрировали протокол в отношении компании WhatsApp LLC (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) за отказ удалить запрещённый контент.

Webster2703 WhatsApp

Как сообщили РИА Новости в суде, протокол составили по части 2 статьи 13.41 Кодекса России об административных правонарушениях (нарушение порядка ограничения доступа к информации и ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению по закону об информации и о защите информации). Санкция статьи — штраф до четырёх миллионов рублей.

Когда суд рассмотрит заявление, не сообщается. О какой именно неправомерной информации идёт речь и где она была размещена, данных также нет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в WhatsApp анонсировали введение новых функций для комфорта пользователей. Во-первых, один аккаунт в мессенджере теперь можно использовать на нескольких смартфонах. В частности, пользователи смогут привязать до четырёх устройств по аналогии с привязкой веб-версии, и каждый связанный телефон отдельно подключается к мессенджеру, личная информация защищена шифрованием. И во-вторых, WhatsApp введёт возможность устанавливать пароли на чаты. Безопасность будет обеспечивать опция «Закрытие чата», для которой нужно будет ввести пароль или биометрические данные.

Между тем предприниматель Илон Маск заявил, что WhatsApp нельзя доверять. Об этом он написал в социальной сети. В ответ на сообщение о том, что мессенджер принадлежит компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предприниматель отметил, что основатели WhatsApp ушли из компании в возмущении, а потом ещё запустили кампанию против социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее Маск подчеркнул, что лучше не доверять вообще ничему.