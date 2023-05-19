Москва, 19 мая, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Участники антироссийских собраний за рубежом пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не получается. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин, посоветовав, продолжать собирающимся в Праге политэмигрантам пить пиво и есть шпикачки.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Один из участников заседания Совета по межнациональным отношениям, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, упомянул в своём докладе прошедший в Праге, так называемый, Форум свободных народов России. Косачев назвал мероприятие «одиозным сборищем политэмигрантов».

«Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться и шпикачками. И пусть дальше продолжают пить пиво. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можем им даже ещё и подбросить», — иронично отреагировал Путин.

При этом президент отметил, что Прага — это город, в котором находится Карлов университет, он является одним из старейших учебных заведений в Европе. Однако, как заметил Путин, политэмигранты это люди, которые не хотят ничему учиться, потому что они хотят и считают возможным учить всех других. Но, по мнению Путина, пока у них это не очень получается.

Как ранее сообщило ИА Регнум, Владимир Путин назвал людей, которые руководствуются своими колониальными идеями и проявляют агрессию против России, недоумками. «Люди, которые руководствуются своими колониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки», — сказал Путин.