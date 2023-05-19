Киев готов согласиться на транзит аммиака из России при одном условии
Reuters: Киев согласится на транзит аммиака из России при условии расширения зерновой сделки
Киев, 19 мая, 2023, 18:01 — ИА Регнум. На Украине готовы рассмотреть возобновление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» при расширении зерновой сделки, сообщило 19 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.
Так, Киев хочет добавить к соглашению новые порты и другие товары в обмен на возобновление прокачки аммиака из России.
«Если сделка будет включать аммиакопровод, то тогда Украина должна получить дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам», — сказал источник.
Как сообщало 29 апреля ИА Регнум, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода «Тольятти — Одесса». По его словам, Москва всегда рассматривала аммиак «как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий». С сентября России через посредников, «ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны».
В сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что выступает против запуска аммиакопровода «Тольятти — Одесса», но готов дать своё согласие при условии освобождения пленных военнослужащих ВСУ Он добавил, что предложил именно такой вариант на рассмотрение ООН.