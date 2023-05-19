Киев, 19 мая, 2023, 18:01 — ИА Регнум. На Украине готовы рассмотреть возобновление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» при расширении зерновой сделки, сообщило 19 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Так, Киев хочет добавить к соглашению новые порты и другие товары в обмен на возобновление прокачки аммиака из России.

«Если сделка будет включать аммиакопровод, то тогда Украина должна получить дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам», — сказал источник.

Как сообщало 29 апреля ИА Регнум, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва отвергает попытки Украины выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода «Тольятти — Одесса». По его словам, Москва всегда рассматривала аммиак «как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий». С сентября России через посредников, «ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны».

В сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что выступает против запуска аммиакопровода «Тольятти — Одесса», но готов дать своё согласие при условии освобождения пленных военнослужащих ВСУ Он добавил, что предложил именно такой вариант на рассмотрение ООН.