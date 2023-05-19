Москва, 19 мая, 2023, 17:53 — ИА Регнум. На фоне участившихся случаями дискриминационного отношения молдавских властей по отношении к российским гражданам МИД России рекомендует россиянам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию. Об этом 19 мая говорится в распространённом сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Отмечается, что в течение последнего времени участились случаи дискриминационного отношения властей Молдавии при въезде российских граждан на территорию республики.

«По прилёте в аэропорт Кишинёва обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра. В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в таких ситуациях возможности оказания консульской поддержки посольства России в Кишинёве серьёзно ограничены, так как власти республики часто не предоставляют допуск сотрудникам диппредставительства к россиянам.

При этом в МИД уточнили, что граждан России по прилёте в Кишинёв часто подвергают унизительной процедуре дополнительного досмотра и после изнурительных проверок в аэропорту отказывают во въезде под надуманными предлогами.

«Ежедневно власти Молдавии таким образом запрещают въезд от 10 до 50 гражданам России», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая глава парламента Молдавии Игорь Гросу инициировал процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он уточнил, что принял такое решение после консультаций с гражданами страны, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также президентом Майей Санду.