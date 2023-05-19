Москва, 19 мая, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал межнациональное согласие фундаментом укрепления государственности страны. В пятницу, 19 мая, на заседании Совета по межнациональным отношениям, он подчеркнул, что укрепление изнутри особенно важно для России в нынешнее время.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Главное для нас — это укрепляться изнутри, укреплять нашу государственность, фундамент нашего дома и нашего будущего», — заявил он.

Ранее ИА Регнум приводило слова президента о невозможности разделения народов России. Так, он заявил, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал, так как на протяжении веков они живут вместе в согласии.

При этом глава государства напомнил, что противники России не оставят попыток раскачать страну изнутри, совершенствуя способы для этого. Путин отметил, что геополитические конкуренты России используют агентуру внутри страны, а также политических маргиналов.