Москва, 19 мая, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал участникам совета по межнациональным отношениям о недавнем телефонном разговоре с бойцом, который четыре дня не спал ради выполнения задач.

Kremlin.ru Телефонный разговор Владимира Путина

«Разговаривал с командиром одной из бригад», — сказал Путин.

По словам главы государства, это человек с литовской фамилией, родился в Казани, и воюет блестяще. Президент уточнил, что военнослужащий находился в должности четыре дня, всё это время он не спал.

«Вот это и есть боевой героизм», — отметил Путин.

Как сообщало 19 мая ИА Регнум, президент России пообещал помочь ополченцу Донбасса Рафи Джабару, потерявшему в ходе боевых действий обе ноги, решить проблемы со здоровьем и реабилитацией. На заседании совета по межнациональным отношениям бойцу Донбасса предоставили слово. Он рассказал, что в 2017 году после тяжелого ранения был в коме, а православные священники попросили сдавать ему кровь. Джабар уточнил, что много людей разных национальностей всего народа Донбасса пришло сдавать кровь.